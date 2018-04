La sedentarietà si ripercuote sul corretto funzionamento del cervello

meteoweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) Uno stile di vita sedentario è caratterizzato dallo stare seduti, leggere, guardare la televisione e usare il computer per buona parte del giorno. Queste abitudini sono più frequenti nei paesi sviluppati e in via di sviluppo, e posso essere la causa di patologie più o meno gravi (malattie cardiovascolari e metaboliche) nella popolazione con costi altissimi per i servizi sanitari. La vita sedentaria espone a un rischio maggiore di morte prematura, rendendo il fisico più vulnerabile a una serie di patologie croniche degenerative. Secondo le linee guida del Ministero della Salute, per attività fisica si intende ogni movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che comporti un dispendio energetico: in questo sono incluse le attività effettuate lavorando, giocando, dedicandosi alle faccende domestiche, viaggiando e impegnandosi in attività ricreative. A questo proposito, ...