Armenia | arrestato leader opposizione

Frana il dialogo tra primo ministro e opposizione in Armenia - arrestato il leader della protesta anti governativa : La polizia armena ha arrestato Nikol Pashinyan,capo dell'opposizione del partito del Contratto Civile. L'arresto è arrivato dopo che era naufragato il tentativo di dialogo tra lo stesso Pashinyan e il primo ministro armeno ed ex presidente della ex repubblica sovietica, Serzh Sarkisian. Quest'ultimo è da dieci giorni contestato da migliaia di persone, scese in piazza per reagire quelli che a loro dire sono i risultati del decennio ...