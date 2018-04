Roma | Gerson | ' Sarà partita difficile | concentrati sulla Spal'

Roma-Genoa 0-0 - Di Francesco cambia sei giocatori : Gerson al posto di Nainggolan : La Roma riparte di fronte ai propri tifosi dopo il derby con la Lazio e concluso a reti inviolate: i giallorossi stanno dando vita ad un appassionante corsa alla Champions League del prossimo anno...

Roma-Genoa 0-0 La Diretta Di Francesco cambia sei giocatori : Gerson al posto di Nainggolan : La Roma riparte di fronte ai propri tifosi dopo il derby con la Lazio e concluso a reti inviolate: i giallorossi stanno dando vita ad un appassionante corsa alla Champions League del prossimo anno...

Roma-Genoa alle 20.45 La Diretta Di Francesco cambia sei giocatori : Gerson al posto di Nainggolan : La Roma riparte di fronte ai propri tifosi dopo il derby con la Lazio e concluso a reti inviolate: i giallorossi stanno dando vita ad un appassionante corsa alla Champions League del prossimo anno ...

Probabili formazioni Barcellona-Roma - quarti di finale Champions League : emergenza giallorossa a centrocampo - Gerson titolare? : Doppio incrocio Italia-Spagna nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: la Roma è attesa dal Barcellona nella gara di andata in programma al Camp Nou mercoledì 4 aprile alle ore 20.45. La sfida di ritorno è in programma martedì 10 aprile a Roma sempre alle ore 20.45. Due assenti nel Barcellona di Valverde, che non avrà a disposizione Digne e Busquets, oltre a Coutinho, non inserito in lista UEFA. Per il resto i catalani avranno ...

Roma-Torino - probabili formazioni e ultimissime : Schick dal 1'. Dentro Gerson - fuori Perotti : Roma-Torino, probabili formazioni e ultimissime: Schick dal 1′. Dentro Gerson, fuori Perotti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Torino, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inzio della sfida tra Roma e Torino, valida per la 28a giornata di Serie A. Di Francesco si affiderà ancora una volta al 4-3-3. Tanti i ...

Roma - Gerson prima della partita col Torino/ "Ora abbiamo un'altra testa rispetto - io devo migliorarmi!" : Gerson, rilancio in Roma-Torino? Il centrocampista si racconta in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "devo farmi trovare pronto quando Di Francesco punterà su di me"(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:23:00 GMT)

Roma - Gerson : 'Devo ancora migliorare. Alisson? Il portiere più forte del mondo' : La vittoria del San Paolo potrebbe segnare un punto di svolta, nella stagione della Roma, chiamata a due impegni importanti nel giro di pochi giorni: contro il Torino in campionato e subito dopo con ...

Roma - Gerson si candida per il Torino : 'Posso fare di più - abbiamo cambiato testa' : Noi giocatori siamo preparati per questo', ha detto a Sky Sport. Durante la stagione in corso ha collezionato 22 presenze e giocato 814 minuti, non un grande bottino ma comunque un buon inizio per un ...

Roma - Gerson : 'Ora abbiamo cambiato testa. E su Alisson...' : Ecco le parole rilasciate da Gerson a Sky Sport Partiamo dalla scomparsa di Astori. Come la state vivendo? Non ci sono parole. Io non ho giocato con lui, però è stato un compagno di De Rossi, Nainggolan, Florenzi. Lo spogliatoio è un po' ...