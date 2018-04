Bando della XVIII edizione di ConCorto di Marzamemi

Crotone-Juventus - nervosismo bianconero : Buffon non regge la tensione in panchina e abBandona il campo 10 minuti prima della fine : Crotone-Juventus, si è concluso il match valido per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Incredibile pareggio del club calabrese, vantaggio di Alex Sandro, poi rovesciata fantastica da parte di Simy, prodezza alla Cristiano Ronaldo. Ne approfitta il Napoli che ribalta una partita bellissima contro l’Udinese, adesso il distacco è di 4 punti, la prossima giornata lo spareggio ...

L’Accademia della Crusca contro il Miur/ “Troppi anglicismi nei suoi documenti - abBandonato l’italiano” : L’Accademia della Crusca contro il Miur: “Troppi anglicismi nei suoi documenti, abbandonato l’italiano”. I linguisti puntano il dito contro il Sillabo diffuso dal Ministero dell’Istruzione(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:25:00 GMT)

"AbBandono dell'italiano per un sovrabbondante ricorso all'inglese". L'Accademia della Crusca bacchetta il ministero dell'Istruzione : L'Accademia della Crusca striglia il ministero dell'Istruzione. Nel mirino dei linguisti c'è un documento in particolare: il Sillabo programmatico, pubblicato a marzo e dedicato alla promozione dell'imprenditorialità nelle scuole statali secondarie di secondo grado. Secondo i professori del team delL'Accademia Incipit, specializzato nella 'lotta' al dilagare dell'anglicismo facile nell'uso della lingua, sostanzialmente, il ...

Paolo Villaggio - la figlia : 'Ho odiato papà Fantozzi. L'hanno abBandonato e ho un rimpianto. Prima della sua morte...' : papà d' estate lasciava me e mio fratello Pierfrancesco dai nonni e andava a fare gli spettacoli sulle navi Costa Crociere, accompagnato al piano da Berlusconi. Lo vedevamo poco, non era il classico ...

'Italian Fashion Talent Awards' - online il Bando per i giovani talenti della moda : ... ovvero 'Anima', e concorrere per poter sfilare nella serata conclusiva del contest su una passerella che è trampolino di lancio nel mondo della moda,. Gli 'Italian Fashion Talent Awards' sono ideati ...

Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il Bando di Mediapro per i diritti della Serie A : Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A. La decisione del Tribunale è stata presa su richiesta di Sky Italia, che ha chiesto di verificare che i termini The post Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A appeared first on Il Post.

UCCIDE FIGLIA DISABILE POI SI SPARA/ A Forlì - abBandonato dallo Stato che paga i 'furbetti della 104' : La tragedia di Meldola giunge dopo diversi fatti di cronaca su utilizzi illeciti della legge 104. Servono più controlli e maggiori aiuti economici.