Apple si mobilità per l’Earth Day | donazioni per la Giornata della Terra

meteoweb.eu

: Le news sul traffico e la mobilità sono anche sull'app Muoversi in Campania, per Android, Apple e Windows Phone… - muoversincampan : Le news sul traffico e la mobilità sono anche sull'app Muoversi in Campania, per Android, Apple e Windows Phone… -

(Di venerdì 20 aprile 2018)si mobilita per l’Earth Day, in programma il 22 aprile, facendo dellee lanciando il robot Daisy: “Siamo costantemente al lavoro per trovare soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e conservare le preziose risorse del nostro pianeta. Stiamo rendendo piu’ facile possibile per i nostri clienti riciclare i nostri dispositivi e fare qualcosa di buono per il pianeta attraverso il programma GiveBack“, ha spiegato Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiativessocietà di Cupertino. Nel dettaglio, per ogni dispositivo riciclato o permutato fino al 30 aprile,effettuerà una donazione all’organizzazione Conservation International, mentre Daisy, il nuovo robotper il riciclo “rappresenta il modo più efficiente per recuperare in quantità maggiore i materiali di valore contenuti ...