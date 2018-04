notizie.tiscali

: #Travel #news dal mondo: 8 mln in viaggio 25/4 e 7 mln 1 maggio -> - VenetoBT : #Travel #news dal mondo: 8 mln in viaggio 25/4 e 7 mln 1 maggio -> - NewsTG_ : #ULTIMORA FEDERALBERGHI: 8 mln in viaggio per il 25 aprile e 7 mln per 1 maggio - thexeon : 8 mln in viaggio 25/4 e 7 mln 1 maggio -

(Di venerdì 20 aprile 2018) ANSA, - ROMA, 20 APR - Saranno 7 milioni e 969 mila per un giro di affari 2,85 miliardi di euro gli italiani che si muoveranno per la festa della Liberazione mentre 7 milioni 517 mila , per circa 2,46 ...