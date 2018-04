Teatro Ultimo appuntamento alla Casa delle Aie di Cervia con la commedia … e sëra

Addio a Luigi De Filippo - ultimo erede della dinastia che ha fatto la storia del Teatro italiano : Attore, regista e commediografo. Figlio di Peppino De Filippo e nipote di Eduardo e Titina, aveva calcato le scene fin da giovane guadagnando dai primi anni '80 il successo di critica e pubblico con ...

Addio all'ultimo erede della "famiglia reale" del Teatro italiano : Il mondo del teatro saluta l'ultimo erede della dinastia De Filippo: Luigi si è spento a Roma all'età di 87 anni. Era figlio di Peppino, noto anche per i suoi film con Totò. Luigi De Filippo, attore, regista e commediografo, aveva calcato il palcoscenico fino allo scorso gennaio, quando è stato in scena con "Natale in casa Cupiello" al teatro Parioli di Roma, di cui era direttore artistico. Martedì 3 aprile, alle ore 11:30, si terranno i ...

Luigi De Filippo morto - addio all’attore e regista : aveva 87 anni. Ultimo erede della storica dinastia del Teatro : È morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo, attore, regista e sceneggiatore di teatro nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Negli anni Sessanta era apparso in qualche film della commedia all’italiana, ma il teatro è sempre stato il suo grande amore e a quello aveva dedicato gran parte della sua vita diventando tra l’altro, nel 2011, direttore del teatro Parioli di Roma, diventato teatro Parioli-Peppino De Filippo, dove è stato in scena ...

“É morto un pezzo di storia”. Tv e Teatro in lutto. L’addio di amici e colleghi : era l’ultimo della ‘grande dinastia’ italiana : La notizia è circolata questa mattina lasciando il mondo dello spettacolo, dell’arte e del teatro ammutolito. Se n’è andato a 87 anni in punta di piedi, dopo una carriera costellata di successi: film, spettacoli teatrali e televisione (lo ricordiamo nella serie La Piovra). Luigi De Filippo è morto. Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo, ultimo erede ...

È morto Luigi De Filippo a 87 anni : se ne va l'ultimo erede del Teatro di Edoardo : È morto a 87 anni Luigi De Filippo, ultimo erede della dinastia del teatro ispirato a Edoardo. Attore, regista e sceneggiatore, fino a metà gennaio era stato in scena, con 'Natale in casa Cupiello', ...

È morto Luigi De Filippo - ultimo erede della dinastia del Teatro : teatro in lutto: Luigi De Filippo è morto a Roma all'età di 87 anni. Figlio di Peppino De Filippo, attore, regista e commediografo, Luigi era l'ultimo erede della storica dinastia. Nato a Napoli il 10 ...

Teatro in lutto - è morto Luigi De Filippo : addio al figlio di Peppino - ultimo erede di una grande dinastia : È morto a Roma, all'età di 87 anni, Luigi De Filippo. Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo, ultimo erede della...

'A Teatro si resta giovani' : il 15 aprile 'Il Carnevale degli animali' ultimo spettacolo del progetto destinato ai senior di Vicenza : Gli spettacoli precedenti all'interno del progetto "A teatro si resta giovani" sono stati "Night Circus", circo-teatro di grande intrattenimento, proposto da Recirquel Company Budapest il 26 novembre,...

Teatro : ultimo passo per la riqualificazione? : Lunghi anni che Ovada ha passato senza la sua sala più importante e capiente , 350 posti, , ritrovandosi senza un Teatro in grado di accogliere spettacoli di una certa rilevanza. Ma l'attesa per ...

Teatro Otello l'Ultimo Bacio - Teatro Nuovo Torino Venerdì 23 e sabato 24 marzo ore 21 : INFORMAZIONI PRATICHE IL 'GESTO E L'ANIMA': Otello I settore euro 35 , +2, - II settore euro 25 , +2, - III settore euro 20 , +1,5, Ridotto under 12 over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, ...