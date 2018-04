Si chiude il ciclo di aggiornamento del Samsung Galaxy S6 Edge TIM? Ultimo XXU6ERC9

optimaitalia

(Di giovedì 19 aprile 2018) Sembra non passare il tempo per ilS6: anche se in discreto ritardo, il device riceve l'con la patch di marzo, concretizzatosi nella serie firmware G925F, caratterizzato da una date build risalente al giorno 12 del mese scorso. Un passaggio tutt'altro che scontato per un dispositivo ormai vecchio quasi tre anni, e che non crediamo riceverà più alcuna major-release. Non si può comunque sottovalutare l'importanza che ricopre la patch di sicurezza, questa in particolare, come tutte le altre in generale.Potrebbe purtroppo essere l'ulo upgrade ufficiale predisposto per il modello in questione, e per il suo gemello con display piatto (non per l'S6Plus, modello più recente e performante, corrispettivo in Europa del Note 5, che non fu mai ufficializzato per il Vecchio Continente per motivi che ancora oggi stentiamo a comprendere). Il ...