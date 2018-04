Lucca | prof bullizzato | il ministro Fedeli | ' Non ammettere a scrutini studenti coinvolti'

Lucca - spunta nuovo video di bullismo al professore : insulti e spazzatura sulla cattedra : Lucca, spunta un nuovo video di bullismo nei confronti del professore dell'istituto tecnico Carrarà. Dopo le immagini in cui uno studente urlava al docente di itailano e storia...

Lucca - bulli contro il prof : nel nuovo video testate e insulti : di Simone Dinelli, Corriere Fiorentino Negli altri filmati girati sul web si mostrano le umiliazioni da parte di altri ragazzi tra le risate dei compagni di classe

Lucca - professore bullizzato in classe : spuntano altri video : Si allarga la vicenda del professore dell'istituto tecnico commerciale "Carrara" di Lucca bullizzato da un suo alunno per avergli dato un brutto voto . Oltre al video diventato virale in pochi giorni ,...

Testate col casco e cestino dei rifiuti sulla cattedra : il nuovo video dell'aggressione degli studenti di Lucca al professore : Un nuovo inquietante video mostra l'aggressione di alcuni alunni dell'istituto Itc Carrara di Lucca ad un professore di 64 anni. Dopo le immagini delle minacce e offese, a seguito delle quali 4 minori sono stati indagati, spunta un altro video (probabilmente registrato nella stessa occasione) in cui uno studente indossa un casco e tenta di colpire il docente. E ancora: un altro giovane prende il cestino dei rifiuti e lo mette sulla cattedra, tra ...

Lucca - tutte le domande che farei al prof bullizzato : “prof, non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare”. A urlare davanti alla cattedra è un ragazzo di un istituto tecnico di Lucca. Davanti a lui c’è il suo insegnante 64enne di italiano e storia. Il primo urla, il secondo sta zitto. Il primo è in piedi, il secondo seduto dietro la cattedra. Quando il ragazzo alza la voce, abbassa gli occhi sul tablet. A quel punto lo studente urla ancora di più, provoca ancora di più, mettendo le mani sul ...

Bullismo a scuola - nuovo video degli studenti di Lucca. La testata col casco al professore in cattedra : Il video dello studente bullo che umilia e minaccia il suo professore non è l’unico uscito dalla scuola di Lucca. Dopo che il primo video (guarda) aveva fatto il giro della reta, tre studenti minorenni dell’Itc Carrara di Lucca sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza privata aggravata in concorso e il preside ha presentato formale denuncia. Intanto altri filmati emergono dalla rete mostrando altre scene di ...

Indagati i tre alunni di Lucca che hanno aggredito e umiliato il professore in classe : Sono tre gli studenti, tutti minorenni, di una classe dell'Itc Carrara di Lucca, finiti nel registro degli Indagati dopo la registrazione e la diffusione sui social del video in cui uno di loro offende e minaccia pesantemente un professore. "Prof non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare. Mi metta sei, lei non ha capito nulla, chi è che comanda? chi è che comanda? In ginocchio!", dice uno dei tre 'bulli' della classe dopo ...

