Sindrome dell’occhio secco | gli omega-3 degli integratori a base di olio di pesce sono

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) Lasi verifica quando il film che riveste l’occhio non mantiene più una superficie oculare sana, il che può portare a fastidio e alterazioni della vista. Secondo i risultati di uno studio del gruppo di ricerca Dry Eye Assessment and Management (DREAM), glidi-3 assunti per via orale nonmeglio di un placebo per alleviare i sintomi. Nonostante prove insufficienti per stabilire l’efficacia-3, dottori e pazientiinclini ad usare gliper una serie di condizioni con componente infiammatoria, come l’occhio. Maryann Redford, del National Eye Institute (NEI) che ha finanziato lo studio, ha dichiarato: “Questo studio fornisce la prova più affidabile e generalizzabile finora sull’integrazione di-3 per la”. I 535 partecipanti avevano una storia di almeno 6 mesi di ...