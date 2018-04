Consultazioni | pressato dalle scadenze internazionali | dopo il fallimento del piano

huffingtonpost

(Di venerdì 13 aprile 2018) C'è, al tempo stesso, la constatazione di un(con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e pulsioni nell'ambito di un disegno razionale.L'indicazione è che resta l'urgenza di un governo nella "pienezza dei suoi poteri", per rispondere alle "attese dei cittadini" e alle emergenze interne e, a partire dall'attesa escalation siriana. Perché è chiaro che non si può trascinare il Paese in una nuova ordalia elettorale né a giugno ma nemmeno a ottobre, stabilendo il record della legislatura ...