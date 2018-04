Eleonora Giorgi | Ballando con le stelle Sono venuta a Ballando dopo aver perso il mio

Ballando con le Stelle - quarta puntata nel ricordo di Frizzi : fuori Eleonora Giorgi : Ballando con le Stelle | Diretta quarta puntata [live_placement] Ballando con le Stelle | Anticipazioni 31 marzo 2018Ballando con le Stelle in onda in un sabato di 'passione' per Milly Carlucci e non solo per l'imminente Pasqua: a meno di una settimana dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, la Carlucci aveva chiesto alla Rai di non andare in onda, ma ci sono "obblighi aziendali" da rispettare, come ha spiegato la conduttrice stessa via FB. ...