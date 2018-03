Di Maio e Salvini | vertice sul governo Intesa su vitalizi e Def

Vacanze di Pasqua per i politici : Salvini a Ischia - Renzi a casa - Mattarella e Di Maio a Roma : L'altro Matteo della politica italiana, l'ex segretario dem Renzi, stara' a Firenze, assieme ai suoi familiari. Il suo successore alla guida del Nazareno, il reggente del Pd, Maurizio Martina, ...

GOVERNO M5S LEGA? DI Maio-SALVINI - NODO PREMIERSHIP/ Il leader del Carroccio : “Non siamo subalterni a nessuno” : GOVERNO M5S LEGA? NODO PREMIERSHIP Di MAIO-SALVINI. Il leader del Carroccio: “Non siamo subalterni a nessuno”. Il grillino punzecchia il Pd: “Si sottrae al dialogo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Governo - Di Maio : ci sono convergenze. Salvini : noi non subalterni - : Continua la dialettica tra il M5s e la Lega, possibile un incontro tra i due leader. Il Pd non partecipa agli incontri tra i capigruppo sul programma

Governo - Di Maio 'Solo il Pd si sottrae a confronto'. Salvini 'Noi non siamo subalterni a nessuno' : ROMA. I Cinquestelle provano a portare avanti le loro 'consultazioni', prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile. Oggi nuove schermaglie tra Salvini e Di ...

Governo - Di Maio : "Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd" | Salvini : dialogo - ma noi non subalterni : I Cinquestelle provano a portare avanti le loro "consultazioni", prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull'incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di voti del suo partito, ma Salvini non ci sta

Governo - Di Maio : “Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd” | Salvini : dialogo - ma noi non subalterni : Governo, Di Maio: “Convergenze da destra e sinistra, ma non dal Pd” | Salvini: dialogo, ma noi non subalterni I Cinquestelle provano a portare avanti le loro “consultazioni”, prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull’incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di […]

Prosegue lo scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Verso le consultazioni con il presidente della Repubblica proseguono le schermaglie tra grillini e leghisti con i primi che provano a

Di Maio : 'Convergenze a destra e a sinistra'. Salvini frena sul reddito cittadinanza : "Se il reddito di cittadinanza - aveva detto il 26 marzo - fosse pagare la gente per stare a casa dico di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito ...

Governo - Di Maio : 'Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd' - Salvini : 'Dialogo ma non subalterni' : Di Maio è una garanzia politica per il nostro elettorato", è il refrain che filtra ancora dal M5s che pone un veto insormontabile anche sull'ipotesi di un incontro tra Di Maio e Silvio Berlusconi. E ...

Governo - Di Maio : “Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd” | Salvini : dialogo - ma noi non subalterni : Governo, Di Maio: “Convergenze da destra e sinistra, ma non dal Pd” | Salvini: dialogo, ma noi non subalterni I Cinquestelle provano a portare avanti le loro “consultazioni”, prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull’incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di […]

Governo - Di Maio : "Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd" | Salvini : "Dialogo ma non subalterni" : "Ci stiamo preparando alle consultazioni con il presidente della Repubblica. Prima di presentarci al Quirinale, abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto per sapere se ci sono convergenze, e ce ne sono, sia a destra che a sinistra". Lo ha detto Luigi Di Maio del M5S, aggiungendo però che il Movimento non ha trovato la sponda del Pd. "La strada è tracciata. La settimana prossima sarà importantissima", ha aggiunto.

Ancora braccio di ferro Di Maio-Salvini ma il dialogo prosegue : Roma, 29 mar. , askanews, Continua il braccio di ferro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: il capo politico del M5s rivendica per sè l'incarico a formare un governo, mettendo sul piatto i voti al M5s ...

Consultazioni Colle - Governo/ Mattarella : apre Casellati - chiude Di Maio. Ok Salvini e Berlusconi - nient Renzi : Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:35:00 GMT)

Governo Di Maio-Salvini - Flat tax contro Reddito di Cittadinanza/ M5s : "convergenze a destra e sinistra" : Governo, Di Maio 'convergenze a destra e sinistra': sfida a Salvini, Flat Tax vs Reddito di Cittadinanza. Pd fuori dai giochi, rebus delle alleanze.