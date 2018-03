Ristrutturare casa | come funziona il bonus verde per le aree pertinenziali

leggioggi

(Di giovedì 22 marzo 2018) Con l’inizio della bella stagione riprendono i lavori di sistemazione e cura dei giardini, e a tal proposito la Legge di bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) per tale tipologia di lavori ha previsto una nuova agevolazione, il, valida (per ora) solamente per il periodo d’imposta 2018 (quindi non è presente nella dichiarazione di quest’anno). Il nuovo “” consiste in una agevolazione sull’Irpef che prevede una detrazione del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per gli interventi di sistemazione adiscoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, e per la realizzazione di coperture ae di giardini pensili. Il limite previsto della spesa è di 5mila euro. Rientrano nelle spese agevolate anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei ...