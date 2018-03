Grande Fratello 15 | la conferma ufficiale | condurrà Barbara D’Urso Lei su Instagram

Barbara D’Urso al timone di Grande Fratello 2018 : Barbara D'Urso Ve l’abbiamo annunciato a chiare lettere alcuni giorni fa e ora è arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Mediaset. Di seguito, potete leggere la nota stampa con cui l’azienda di Cologno ufficializza la scelta di Barbara D’Urso come conduttrice di Grande Fratello 2018. Barbara D’Urso conduce Grande Fratello 2018 Obiettivo centrato: il ritorno di Grande Fratello in versione originale sarà ...

“Sparita”. Ecco che fine ha fatto Giulia De Lellis. Protagonista assoluta del Grande Fratello Vip - poi scomparsa all’improvviso dalla tv. Mistero svelato (per chi non se ne faceva una ragione) : Mistero Giulia De Lellis: ma che fine ha fatto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip2, nonché ex Protagonista di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Damante? Durante il reality Giulietta (pardon, l’esperta di tendenze della Casa) dominava il gossip, ma una volta finito tutto (non è nemmeno arrivata sul podio, nonostante la dessero per vincitrice quasi sicura) è sparita dalla circolazione. Non da Instagram, figurarsi: i ...

Kevin e Jessica del Grande Fratello : ecco come sono tornati insieme : Grande Fratello, Kevin Ishebabi e Jessica Vella sono tornati ufficialmente insieme È ritornato il sereno tra Kevin Ishebabi e Jessica Vella. La coppia nata al Grande Fratello nel 2015 è tornata insieme dopo una separazione improvvisa e dolorosa. Ma come si sono riconciliati? I due non erano rimasti in ottimi rapporti ma il modello di […] L'articolo Kevin e Jessica del Grande Fratello: ecco come sono tornati insieme proviene da Gossip e Tv.

SPY FINANZA/ Così il debito aumenta il potere del 'Grande fratello' globale : debito e sistemi di controllo e influenzamento del voto attraverso i big data sono due temi che non sono poi Così distanti come potrebbe sembrare.

Katia Pedrotti : "Non rifarei il Grande Fratello nemmeno con Ascanio - voglio un programma mio" : Katia Pedrotti è in onda ogni martedì sera su MTV con il programma "Mamma che #Riccanza!", un docu-reality che racconta in maniera ironica la vita di quattro mamme. Katia...