Costa d’Avorio | Yaya Touré è sparito

Yaya Touré è sparito in Costa d’Avorio/ Il centrocampista non si è presentato nel ritiro della nazionale : Yaya Touré è sparito in Costa d’Avorio : il centrocampista non si è presentato nel ritiro della nazionale . Il calciatore del Manchester City ha fatto perdere le sue tracce(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Del Piero in Costa d’Avorio con la Champions : il look è “estremo” : Del Piero in Costa d’Avorio con la Champions: il look è “estremo” In attesa di sbarcare sul prato dell’Olimpiyskiy Stadium di Kiev, che ospiterà la finale del 26 maggio, la Coppa dalle “grandi orecchie” sta facendo il giro di diversi Paesi per farsi ammirare. Continua a leggere L'articolo Del Piero in Costa d’Avorio con la Champions: il look è “estremo” proviene da NewsGo.