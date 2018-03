Nel Mese del Riciclo di Carta e Cartone | dal 21 al 23 marzo | 5 impianti della filiera

Emanuele Dessì - il candidato grillino con la casa da 7 euro al mese - ammesso Nel gruppo M5S : Il candidato laziale finito al centro dello scandalo per la casa in affitto dove vive a 7 euro mese verrà ammesso nel gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle nonostante la dichiarazione di rinuncia alla carica elettiva firmata dallo stesso candidato poche settimane fa. Con una nota, M5S Senato ha sottolineato che "la richiesta che egli stesso ha avanzato al comune di Frascati, di rideterminazione del canone abitativo con effetto immediato ...

Dramma Nel Napoletano - neonata di un mese arriva morta in ospedale : indaga la Procura : GIUGLIANO - Dramma a Giugliano, dove una neonata è arrivata morta in ospedale. Potrebbe trattarsi di un rigurgito la causa del decesso di una neonata di un mese arrivata senza vita...

Festival di Sanremo - un mese dopo : cosa ne è rimasto Nelle classifiche? : Nella classifica Top 40 Radio Airplay di Radio Monitor troviamo: "Una vita in vacanza" , Lo Stato Sociale, al numero 1 , stabile dalla settimana precedente, "Il mondo prima di te" , Annalisa, al ...

ANAS - Nel Mese di febbraio traffico in salita su tutta la rete : Teleborsa, - febbraio in crescita per il traffico della rete stradale e autostradale di oltre 26 mila km gestita da ANAS . L' Indice di Mobilità Rilevata , IMR , dell 'Osservatorio del traffico ha ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : cosa accadrà Nella seconda metà del mese di Marzo : Spoiler provenienti dalla Spagna rivelano cosa accadrà nelle puntate italiane in onda nella seconda parte del mese.

Ti è successo più di 12 volte Nell’ultimo mese? Non perdere tempo. Chiama subito il tuo medico e fatti visitare. È il classico sintomo silenzioso di quella malattia grave delle ovaie e non devi aspettare oltre : Quattro donne su cinque non conoscono i sintomi silenziosi del cancro alle ovaie, è quanto rivela una recente ricerca scientifica riportata dal Sun. Mentre ormai quasi tutte conoscono i segnali preoccupanti del cancro al seno e sanno che è importante controllarsi periodicamente, il cancro alle ovaie resta ancora molto “misterioso”. Eppure ogni anno sono 7.000 le donne alle quali viene fatta la diagnosi di cancro alle ovaie e il dato, purtroppo, ...

Moto : mercato Italia accelera - +5% Nel Mese di febbraio : Resta sullo sfondo l'incertezza politica che potrebbe influire sulla stabilità delle previsioni". Il mese di febbraio pesa in media il 6% del totale anno. Il primo bimestre del 2018 conferma gli ...

Lotto : Ambi più frequenti Nel Mese di Marzo 2018 : Lotto: Ambi più frequenti del mese di Marzo 2018, statistica elaborata su ogni singola ruota del Lotto, aggiornata al 2018. Con i 10 Ambi più frequenti del mese, puoi estrapolare un ambo secco da giocare su ogni singola ruota del Lotto, oppure fare i gioco su Tutte le ruote scegliendo uno dei 12 Ambi riportati nelle tabelle. La seguente statistica […]

Statali - rinnovato il contratto a 3 milioni di dipendenti Nella Sanità : 85 euro in più al mese : Siglata la pre-intesa per il rinnovo del contratto del comparto Sanità, che prevede un aumento medio delle retribuzioni di 85 euro al mese. 'Grazie a tutti coloro che ogni giorno si occupano della ...

Nintendo Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti Nel Mese di gennaio : Come segnala Gamingbolt, arrivano gli interessanti dati di NPD relativi alle vendite hardware sul suolo statunitense dai quali apprendiamo gli ottimi risultati di Nintendo Switch e altro.Infatti, la console di Nintendo è risultata come quella più venduta negli Stati Uniti nel mese di gennaio 2018, mentre, dal punto di vista dei ricavi, è emerso che PlayStation 4 è la vincitrice sulle dirette rivali, inclusa, quindi, Xbox One. Oltre a questo, ...

Afrin - curdi : “Oltre 100 civili uccisi in un mese dall’esercito turco”. Media : “Altri 500 soldati filo-Assad arrivati Nell’area” : Oltre 100 morti. Sono i civili che secondo il partito turco filo-curdo Hdp sono morti dall’inizio dell’operazione “Ramoscello d’ulivo” lanciata dalle Forze Armate turche il 20 gennaio ad Afrin. Dall’inizio dell’offensiva turca contro l’enclave curdo-siriana al confine tra Turchia e Siria “sono stati uccisi più di cento civili”, ha detto la nuova co-leader dell’Hdp in Turchia, Pervin Buldan. ...