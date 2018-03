Le 4 migliori biciclette elettriche pieghevoli sul mercato

wired

(Di lunedì 19 marzo 2018) Negli ultimi tre anni il fenomeno delle ebike è esploso (+ 120% tra il 2015 e il 2016, per un totale di 124mila unità) e si vedono sempre più spesso in versione pieghevole. Facile vedere manager, studenti, giovani imprenditori e creativi scendere dalla metropolitana o dal bus, inforcare quelle due ruote che si chiudono diventando un pacchetto e andare verso casa o al lavoro. Eh sì perché a differenza della bicicletta a ruote alte, queste piccole due ruote sono maggiormente trasportabili ma meno confortevoli, adatte quindi a percorrere quelle brevi distanze che ci separano dalle fermate dei mezzi pubblici. Visto che dopo una prima fase di sperimentazione, finalmente le bici pieghevole elettrificate sono diventate dei veri mezzi di locomozione, abbiamo pensato di sceglierne quattro che potrebbero fare al caso tuo. Come vedrai sono modelli molto differenti per prezzo e prestazioni ma, ...