Marotta lascia la Juventus per la Federcalcio? Importanti dichiarazioni

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Io al vertice della? Ritengo di non aver ancora ultimato la mia esperienza alla Juve ma per un dirigente che è nel calcio da 40 anni penso che sia il coronamento di un sogno”. L’amministratore delegato dellaBeppecommenta così prima della gara di campionato contro l’Atalanta. “Però è un discorso per il futuro, in questo momento sono alla Juve, godo della stima del presidente e con Nedved e Paratici abbiamo creato un bellissimo gruppo. Poi quello dellaè un sogno che potrà realizzarsi più avanti”, aggiungeai microfoni di Premium Sport. LEGGI ANCHE –> Gol Higuain, sempre il Pipita:in vantaggio contro l’Atalanta VIDEO L'articololaper lasembra essere il primo su CalcioWeb.