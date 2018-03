Achille | il gatto sordo scelto come indovino dei Mondiali

Russia 2018 : gatto Achille farà i pronostici ai Mondiali : Achille, un gatto bianco e sordo che vive nel Museo dell’Ermitage a San Pietroburgo, è stato scelto lunedì come pronosticatore ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio). “Organizzeremo una conferenza stampa speciale e Achille avrà un pass ufficiale come tifoso”, ha detto all’agenzia di stampa R-Sport Mary Khaltunen, segretaria stampa del famoso museo. Sulla scia del Polpo ...