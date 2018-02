Maltempo | in arrivo Burian Autostrade | Evitare spostamenti in zone a rischio

Maltempo : in arrivo gelo - neve e temporali : ANSA, - ROMA, 24 FEB - L'arrivo di aria artica porterà un deciso calo delle temperature, con nevicate fino a quote di pianura, associate a forti venti. Lo indica una nuova allerta meteo della ...

Maltempo e freddo in arrivo : casette Sae osservate speciali : casette “Sae” (Soluzioni Abitative in Emergenza) degli sfollati del terremoto di Norcia, Cascia e Preci “osservate speciali” per l’arrivo dell’ondata di freddo e neve attesa tra domenica e lunedì. “Il grande freddo a noi non fa paura perche’ siamo abituati, ma non c’e’ dubbio che per le Sae sara’ una sorta di test. In particolare per le caldaie e gli impianti idraulici, ma abbiamo ...

Maltempo - nevicate e disagi precedono l'arrivo di Burian - : L'ondata di gelo dovrebbe raggiungere l'Italia domenica 25, ma forti precipitazioni si sono già registrate in tutta la penisola provocando problemi in molte regioni. Lunedì anche Roma si potrebbe ...

Maltempo, nevicate e disagi precedono l'arrivo di Burian L'ondata di gelo dovrebbe raggiungere l'Italia domenica 25, ma forti precipitazioni si sono già registrate in tutta la penisola provocando problemi in molte regioni. Lunedì anche Roma si potrebbe svegliare imbiancata.

Maltempo Molise - neve in arrivo : stop alle attività didattiche all’Unimol : Sospese tutte le attività didattiche lunedì 26 e martedì 27 febbraio all’Università del Molise. Lo rende noto l’ateneo a seguito delle preannunciate avverse condizioni meteo che interesseranno gran parte del Molise dove è prevista neve anche a quote basse e temperature polari. Ulteriori e successivi aggiornamenti – si legge in una nota – saranno resi noti sul sito istituzionale entro le 13 di lunedì 26 ...

Maltempo - forte gelo in arrivo ad Ancona : “Evitate spostamenti” : “In caso di neve e ghiaccio, anche perché le previsioni viste sinora danno queste informazioni, previste nella giornata di lunedì 26 e martedì 27 febbraio, fin d’ora, invitiamo fortemente i nostri concittadini a limitare al massimo e tassativamente gli spostamenti”. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, al termine di una nuova riunione per un’ulteriore messa a punto del piano di ...

Maltempo e allerta gelo - Burian in arrivo : Viabilità Italia comunica possibili blocchi - ecco la situazione : Viabilità Italia, la struttura del ministero dell’Interno che raccoglie e gestisce le informazioni sul traffico veicolare, il controllo e la pianificazione per fronteggiare situazioni di crisi legate alla Viabilità, ha reso noto che a partire dalla seconda parte della giornata di domenica 25 febbraio ci sarà un’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia. Domenica sono previste ancora ...

Maltempo Veneto : in arrivo ondata di freddo siberiano : Anche il Veneto sarà colpito dalla dal freddo siberiano che si farà sentire da domenica, con un apice del freddo tra lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio, quando le temperature potranno scendere anche di 10-15 C rispetto alla media del periodo. L’aria fredda sarà piuttosto secca e quindi molto probabilmente non sarà accompagnata da precipitazioni, a parte nella fase iniziale di domenica quando sarà possibile qualche fiocco di neve sulle zone ...

Maltempo Bologna - neve in arrivo : salta il concerto di Max-Nek-Renga : Il Maltempo in Emilia Romagna costringe ad annullare l’appuntamento di domani sera all’Unipol Arena di Bologna per il concerto di Max Pezzali-Francesco Renga-Nek prevista nell’ambito del tour del trio di artisti. Nella giornata di domani, infatti, sono previste abbondanti nevicate che impedirebbero il normale svolgimento del concerto. L’appuntamento con i fan è spostato al 18 aprile, i biglietti precedentemente acquistati ...

Meteo a Roma - Maltempo prima dell'arrivo di Burian : attese nevicate in collina : Neve ad alte quote, temporali accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento. In attesa del freddo siberiano che potrebbe presto raggiungere l' Italia e le regioni centrali della ...

Maltempo - in arrivo il burian siberiano : ondata di gelo polare : Un vento gelido spazzerà l'Italia portando giornate di ghiaccio su molte regioni settentrionali: le temperature potranno rimanere sotto lo zero anche di giorno

Maltempo - in arrivo neve e un'ondata 'storica' di gelo siberiano : Roma, 20 feb. , askanews, E' in arrivo a fine mese una potente ondata di gelo siberiano dal weekend sull'Europa: 'Appare ormai certa una ondata di gelo di notevole portata sull'Europa, come non si ...