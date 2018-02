Salute | vino amico di denti e gengive | merito di 2 polifenoli

Salute - lo studio : 2 bicchieri di vino al giorno contro il rischio di demenza : Schiarirsi le idee con un sorso di vino ? Secondo una ricerca dell’University of Rochester, condotta però sugli animali, il ‘succo d’uva’ pulisce addirittura il cervello: i topi esposti all’equivalente di due bicchieri e mezzo al giorno , infatti, sono risultati molto più efficienti nel rimuovere la ‘spazzatura’ nel cervello associata con la demenza . Non solo: gli animali che hanno assunto etanolo a dosi ...

Salute : dagli Usa stent “al vino rosso” salva-cuore : Il vino rosso si conferma un ‘elisir‘ per il cuore. I composti antiossidanti presenti in questa varietà sono infatti alla base di un nuovo trattamento delle malattie cardiache. Nell’angioplastica coronarica tradizionale, il chirurgo inserisce e gonfia un palloncino all’interno di un’arteria ostruita o troppo stretta per allargarla e consentire al sangue di fluire attraverso il cuore, riducendo il rischio di infarto ...