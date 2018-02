Carmen Consoli & Friends in concerto a Catania a giugno - ospiti Tiziano Ferro - Gazzè e Silvestri : biglietti in prevendita : Si terrà il primo giugno nella sua Catania il concerto evento Carmen Consoli & Friends: la cantantessa ha annunciato un grande evento dal vivo in cui si esibirà insieme ad un gran numero di artisti sul palco montato appositamente per l'occasione in villa Bellini, nella sua città, sul quale saliranno tanti amici e colleghi incrociati nel suo percorso artistico in oltre 20 anni di carriera. Per celebrare un ventennio e più di successi, la ...