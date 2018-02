Isola dei famosi | in nomination Cecilia Capriotti | Alessia Mancini e Simone Barbato | ecco

Isola dei Famosi 2018 - terza puntata del 5 febbraio : fuori Nadia. Al televoto Simone - Cecilia e Alessia : Alessia Marcuzzi - terza puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della terza puntata di lunedì 5 febbraio 21.42: Con ancora più ritardo rispetto al solito, ...

Bianca Atzei - lacrime in diretta per Max Biaggi/ Video : “L'amore finisce - ma serve tempo” (Isola dei Famosi) : Bianca Atzei, lacrime in diretta per Max Biaggi all'Isola dei Famosi: Video. “L'amore finisce, ma serve tempo”, dice la cantante. Alessia Mancini e Mara Venier provano a consolarla(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 01:00:00 GMT)

STEFANO DE MARTINO/ Vicino alla sostituzione? Gaffe dell'inviato - critiche dal web (L'Isola dei famosi 2018) : STEFANO De MARTINO, l'inviato in Honduras pronto ad abbandonare il ruolo da inviato? Una videochiamata fa scattare l'allarme ma la verità sembra essere un'altra. (L'isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:55:00 GMT)

LIVE L'Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte si ritira - accuse di Eva Henger Video : L'isola dei Famosi, Francesco Monte si ritira, Nadia Rinaldi squalificata? Nella puntata in diretta delL'isola dei Famosi [Video] in onda questa sera 5 febbraio 2018, si parlera' senza dubbio dello scandalo droga che ha coinvolto #Francesco Monte. Le accuse di Eva Henger sono state davvero pesanti e a finire nel mirino ci potrebbe essere anche Nadia Rinaldi, anche se non si sa ancora per quale motivo preciso. E' di oggi la notizia del ritiro di ...

Michael Gabriel Terlizzi/ Chi è il ragazzo inquadrato nello studio dell'Isola dei Famosi 2018? : Chi è il bellissimo ragazzo inquadrato nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 nel corso della terza diretta? Si tratta di Michael Gabriel Terlizzi, parente di Franco.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:30:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 / Diretta - nomination e eliminato : Francesca si scaglia contro Franco (Terza puntata) : Isola dei famosi 2018, anticipazioni e Diretta terza puntata 5 febbraio: chi verrà eliminato tra Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi? Francesco Monte a rischio espulsione(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:18:00 GMT)

GIUCAS CASELLA/ E' il peggiore della settimana : "L'avevo previsto - l'ho fatto apposta" (Isola dei Famosi 2018) : Video, grande avventura all'Isola dei Famosi: GIUCAS CASELLA agguanta un uccellino ridotto male e cerca di fare il miracolo. Il risultato, però, è piuttosto sorprendente..(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:16:00 GMT)

CHI E' L'EX MOGLIE DI FILIPPO NARDI/ Benedetta - madre di suo figlio Zack (Isola dei Famosi 2018) : FILIPPO NARDI: L'EX MOGLIE del concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi si chiama Benedetta. Dalla loro storia d'amore, è nato il figlio Zack. (Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:05:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 / Diretta : Eva Henger furiosa. Francesco Monte ritirato (Terza puntata) : Isola dei famosi 2018, anticipazioni e Diretta terza puntata 5 febbraio: chi verrà eliminato tra Francesca Cipriani, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi? Francesco Monte a rischio espulsione(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:50:00 GMT)

Eva Henger/ "Francesco Monte ritirato? Ha fatto bene - abbiamo rischiato tutti a causa sua"(L'Isola dei Famosi) : Eva Henger, tornerà a parlare ancora una volta dello scandalo al centro del quale è finito Francesco Monte? Staremo a vedere se saranno svelati altri dettagli. (L'isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:50:00 GMT)

FRANCESCO MONTE RITIRATO DALL'Isola dei FAMOSI/ Eva Henger : "Ho rischiato anni di carcere per la sua bravata" : FRANCESCO MONTE, finito nell'occhio del ciclone per le accuse di Eva Henger sarà espulso DALL'ISOLA dei FAMOSI 2018? Intanto si gode lil flirt con Paola Di Benedetto(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:35:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Nadia Rinaldi eliminata : Isola dei Famosi 2018 - Nadia Rinaldi Nadia Rinaldi è la seconda eliminata dell’Isola dei Famosi 2018. Con il 50% dei voti, l’attrice romana ha dovuto abbandonare definitivamente l’Honduras. Possono quindi tirare un sospiro di sollievo Francesca Cipriani (15%) e Rosa Perrotta (35%), le altre due nominate della settimana. Dopo aver comunicato alla Cipriani di poter continuare la sua avventura mediatica, Alessia Marcuzzi ha ...

Isola dei Famosi 2018 - terza puntata del 5 febbraio in diretta. Eva Henger rincara contro Francesco Monte : Alessia Marcuzzi - terza puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della terza puntata di lunedì 5 febbraio 21.42: Con ancora più ritardo rispetto al solito, ...

Isola dei Famosi - Nadia Rinaldi è stata eliminata : Per Nadia Rinaldi l’esperienza all’Isola dei Famosi è finita alla terza settimana. In nomination con Rosa Perrotta e Francesca Cipriani,