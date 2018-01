Pirozzi non molla e attacca Parisi | ' Non esistono candidati per tutte le stagioni'

Pirozzi su Parisi : non c’è candidato buono per ogni occasione : Roma – Così Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della Regione Lazio, in occasione di una conferenza stampa convocata nella sede del suo comitato elettorale: “Parisi l’ho... L'articolo Pirozzi su Parisi: non c’è candidato buono per ogni occasione su Roma Daily News.

Lazio - Pirozzi : “Centrodestra sfoglia la margherita - ma non mi ritiro”. E poi rivela : “Mi cercò anche Renzi” : Il centrodestra non ha ancora deciso se convergere o meno sul suo nome come candidato per le Regionali del Lazio. Ma Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, insiste. E non intende ritirarsi dalla corsa: “Mi hanno offerto tante cose, ma non tutte le persone sono in vendita. Io penso che questa battaglia sia giusta e voglio farla, è la battaglia della mia vita. Vado avanti per la mia strada”, ha spiegato presentando i suoi comitati ...

Berlusconi : "Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso" : Berlusconi: "Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso" "Valuteremo e decideremo nei prossimigiorni. ancora nulla è stato deciso", ha detto il leader diForza Italia, lasciando gli studi di Matrix

Lazio - Pirozzi : non ho incontrato nè sentito Berlusconi : Roma, 16 gen. (askanews) 'Se è vero che qualche giorno fa ho incontrato Berlusconi? No, non è vero, non l'ho sentito neanche per telefono o per sms. Se ne scrivono tante ' A parlare è Sergio Pirozzi, ...

Regionali - Pirozzi : 'Mi candido anche se Berlusconi non vuole' : 'Sul Duce sono stato travisato, le leggi razziali sono state terribili' precisa. Intanto nel Lazio si va verso un'intesa tra Leu e Pd sul nome di Zingaretti, ma non sul nome di Gori in Lombardia

Pirozzi non lascia. Bertolaso si sfila. Per il centrodestra il Lazio resta un rebus : Fatta la pace sulla partita per il Pirellone, con il sì di Berlusconi al candidato leghista Attilio Fontana, e archiviata con un po' di fatica la polemica sull'obbligatorietà dei vaccini (dopo Forza Italia, anche Fdi aveva attaccato la proposta di Salvini di abolirla), la corsa - sondaggi alla mano, sempre spedita - del centrodestra verso l'election day del 4 marzo inciampa nella scelta del candidato ...

Regionali Lazio - Pirozzi finge di smontare il comitato : "Non mi ritiro" : Regionali Lazio, Pirozzi finge di smontare il comitato: "Non mi ritiro" Il sindaco di Amatrice pubblica sui social un video in cui si vede qualcuno che smantella il suo comitato elettorale per dire a tutti che quella "è solo una fake news" e promette: "Lavoreremo per il Lazio"

Ragionali - Pirozzi : mi candido anche se Berlusconi non d'accordo : Roma, 13 gen. (askanews) 'Nessuna legge dello stato vieta una mia candidatura. Per fortuna viviamo in una democrazia. Se Berlusconi mi chiamasse ad Arcore ci andrei e se mi chiedesse personalmente di ...

Voto - Meloni : «Per Lazio proponiamo Rampelli. Pirozzi? Non c'è convergenza» : «Gasparri sarebbe un buon candidato ma noi abbiamo messo sul tavolo il nome del nostro capogruppo, Fabio Rampelli e ricordo che Fdi nel Lazio è il partito di maggioranza relativa»....

Lazio - caos centrodestra : Meloni candida Rampelli - Pirozzi non si ritira. Forza Italia tagliata fuori come in Lombardia : Giorgia Meloni vorrebbe Fabio Rampelli e ricorda il peso di Fratelli d’Italia nel Lazio. Silvio Berlusconi spinge per Maurizio Gasparri e lascia intendere che il discorso è ancora aperto. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è già candidato e rifiuta “ticket” con chiunque altro. Se in Lombardia il centrodestra ha dovuto virare sul leghista Attilio Fontana dopo il passo indietro di Roberto Maroni, la corsa del centrodestra ...

Lazio - Brunetta manda messaggio a Pirozzi : “Non ci si autocandida - è la coalizione a decidere” : “Oggi continueremo gli incontri con tutti gli esponenti del centrodestra per gettare le basi per il programma: un elenco di otto punti da cui partire con la campagna elettorale, mettendo insieme culture e valori del centrodestra in tema di fisco, economia, giustizia, politiche europee e via dicendo. Per quanto riguarda le regionali, Fontana è assolutamente un candidato giusto per la Lombardia, mentre nel Lazio voglio dire a Pirozzi, che è ...

Non si fa politica impuntandosi. Così Toti a Pirozzi : Genova – Intervenuto questa mattina all'interno del programma 'Coffee Break' su La7, il presidente della Regione Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti,...