Cagliari | Lykogiannis si presenta | il ruolo | l’idolo ed il soprannome

Al Cagliari arrivano Lykogiannis e Ceter : Ora è ufficiale: il greco Charalampos Lykogiannis, classe 1993 e il colombiano Damir Ceter, classe 1997 sono due giocatori del Cagliari. Lykogiannis arriva dallo Sturm Graz e si trasferisce in ...

Calciomercato Cagliari - ecco il terzino sinistro per Diego Lopez : arriva Lykogiannis : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è tornato al lavoro per prepararsi in vista della ripresa del campionato, attesa per la gara contro il Milan. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul fronte mercato, importanti novità nelle ultime ore sul fronte terzini. Negli ultimi giorni trattative per Maxi Olivera e Dodo che però con il tempo si sono raffreddate, adesso però è arrivato lo scatto per il ruolo di terzino sinistro. E’ ...