Marito | Monica Vitti non è ricoverata

: RT @Agenzia_Ansa: 'Monica #Vitti non è ricoverata': il marito Roberto Russo smentisce la #fakenews sulla grande attrice, da tempo assente d… - MMastrantuono : RT @Agenzia_Ansa: 'Monica #Vitti non è ricoverata': il marito Roberto Russo smentisce la #fakenews sulla grande attrice, da tempo assente d… - RealTimeNews__ : RT @Agenzia_Ansa: 'Monica #Vitti non è ricoverata': il marito Roberto Russo smentisce la #fakenews sulla grande attrice, da tempo assente d… - MonicaGariazzo : RT @Agenzia_Ansa: 'Monica #Vitti non è ricoverata': il marito Roberto Russo smentisce la #fakenews sulla grande attrice, da tempo assente d… - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: 'Monica #Vitti non è ricoverata': il marito Roberto Russo smentisce la #fakenews sulla grande attrice, da tempo assente d… - Ciuchinooo : RT @Agenzia_Ansa: 'Monica #Vitti non è ricoverata': il marito Roberto Russo smentisce la #fakenews sulla grande attrice, da tempo assente d… -

Leggi la notizia su corrieredellosport

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) (ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia mogliesarebbe da tempoin una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale ...