Il Movimento 5 Stelle "è una, che prende ordini da un vecchioe dal figlio sconosciuto del socio del,ora defunto". Così Silvioa Canale5. I pentastellati, per l'ex premier, "porterebbero l'Italia a un vero disastro", con tasse altissime. Invece, propone la flat tax:unica tassa al 23%, uguale per tutti, applicata in più di 60 Paesi nel mondo. E poi:almeno 40 mld verranno dal recupero evasione. E promette "un aumento delle pensioni minime a 1.000 euro al mese, anche per le mamme senza alcun contributo".(Di domenica 14 gennaio 2018)