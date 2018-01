Milano - Caracal al guinzaglio : denunciata la proprietaria : L'animale, nato in Belgio alla fine di aprile dell'anno scorso e acquistato in Repubblica Ceca per una cifra che probabilmente si aggirava sui 10mila euro, è stato prelevato dall'appartamento dove ...

