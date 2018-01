Serie C : fallimento Vicenza - capitolo retrocessioni - ecco la normativa federale : Notizia dell'ultima ora, come riportata da Trivenetogoal.it., la Procura della Repubblica di Vicenza ha chiesto il fallimento del Vicenza calcio chiedendo al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 104, che venga disposto l'esercizio provvisorio, fondamentale per la sorte sportiva del club. Girone B falsato con zero retrocessioni Infatti, anche con la messa in mora ed il successivo svincolo dei calciatori, i biancorossi porterebbero a termine ...

Serie C : un altro fallimento annunciato - un'altra vergogna per il calcio : Per il calcio di Serie C, ormai, è profondo rosso. Dopo il caso Modena, club storico di 105 anni fallito qualche mese fa, sembra che stia per arrivare la fine di un' altra gloriosa società, il Vicenza calcio. La crisi finanziaria che attanaglia da tempo il club biancorosso è giunta al suo epilogo per la mancanza di imprenditori che, malgrado mille promesse, non sono stati in grado di fermare quel triste destino che porta irrimediabilmente al ...

Serie C - due club a rischio fallimento : gli ultimi aggiornamenti : Il campionato di Serie C è entrato nella fase importante, le prossime gare chiariranno meglio gli obiettivi delle squadre. Si tratta di un torneo che deve fare i conti con gravi problemi dal punto di economico, due club sono vicini al baratro e rischiano il fallimento: si tratta di due club storici come Arezzo e Vicenza. In quest’ultimo caso i calciatori non percepiscono stipendio da diversi mesi e hanno minacciato lo sciopero, situazione ...

Vicenza e Arezzo a rischio fallimento : alla Serie C serve una rivoluzione : La politica del pallone, spesso in tutt'altre faccende affaccendata, deve iniziare a guardare un po' di più verso il basso, perché come in tutte le case sono le fondamenta a sostenere il resto e non ...

Serie B e C : 2 derby - 1 fallimento - 0 tifosi - così muore il calcio : Poteva, anzi, doveva essere una giornata di sport per due derby in programma uno nel campionato di Serie B e l'altro in C, ma ancora una volta la cronaca è costretta a parlare di provvedimenti restrittivi che impediscono alle tifoSerie di partecipare ad un evento tanto importante come appunto è un derby. Pisa-Livorno, il tifo organizzato diserta l'Arena Garibaldi A Pisa, nella mattinata di ieri, 20 novembre, la Commissione di Vigilanza ha ...

Serie B Clamoroso! Il Palermo rischia il fallimento a fine stagione : Un vero e proprio terremoto che ha scosso l'intero mondo rosanero. Il Palermo , secondo quanto riportato da La Repubblica , rischia il fallimento a fine stagione. Ci sarebbe, infatti, un buco di ...

Serie B Avellino - Taccone : "Fallimento? La società non ha debiti" : TUTTO SULLA Serie B OBIETTIVO PLAYOFF - Taccone non ha nascosto la possibilità di un suo addio come presidente, ma ha specificato come la sua volontà sia quella di rimanere a contatto con il mondo ...

Dramma Serie C : 20 club rischiano il fallimento : Il campionato di Serie C prosegue con tante novità e non mancano i risultati a sorpresa: nell'ultimo week end si è giocato il quattordicesimo turno ed il Siena, secondo in classifica nel girone A, ha perso in casa contro il Pontedera, perdendo l'occasione di rosicchiare punti al Livorno che è stato bloccato sul pareggio dal Monza. Non va oltre il pareggio anche il Pisa che non riesce a superare la Giana Erminio. Nel girone B di Serie C ha perso ...

Shock Serie C - situazione drammatica : quasi 20 squadre a rischio fallimento - ‘prestito’ per finire la stagione : Shock Serie C, tante squadre a rischio fallimento, situazione drammatica, la riforma dei campionati è obbligatoria, ecco come potrebbe cambiare il campionato – Il campionato di Serie C è nella fase iniziale ma a tenere banco è il futuro del torneo con diverse squadre che si trovano in grande difficoltà economica, in alcuni casi non è da escludere lo spettro del fallimento. Considerando tutti e tre i gironi, sono quasi 20 le squadre che non ...

Serie C 12a giornata : fallimento annunciato - di chi è la colpa? Incidenti : Col posticipo serale di oggi, 6 novembre, tra la Carrarese e l'Alessandria, nel girone A, calerà il sipario sulla 12a giornata del campionato di Serie C. Modena, in settimana la radiazione Purtroppo, un altro sipario più drammatico, in senso sportivo, si chiuderà, inesorabilmente, su un glorioso club, l'F.C. Modena s.r.l. La formazione modenese era impegnata sul campo del Santarcangelo, ma per i noti problemi societari, non si è presentata. E' ...