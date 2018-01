Aida Yespica rivede Geppy a Napoli | lei chiarisce qual è il loro attuale rapporto

Aida Yespica - c'è del tenero con Gianluca Vacchi? La showgirl riabbraccia il figlio dopo il GF Vip : Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima", ha confessato la showgirl ...

Aida Yespica a Miami sulla barca di Gianluca Vacchi - sexy e felice : Archiviata ormai l’esperienza al Grande Fratello Vip per Aida Yespica è tempo di divertimento, soprattutto da quando è tornata single. E una festa in bikini sulla barca di...

Aida Yespica / Scatenata in barca con Gianluca Vacchi e il figlio Aron (Grande Fratello Vip 2) : Aida Yespica ha potuto riabbracciare il figlio Aron dopo una lontananza durata circa tre mesi a causa della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:37:00 GMT)

Aida Yespica riabbraccia il figlio e festeggia sexy e scatenata con Gianluca Vacchi : Sono ormai lontani i giorni nella casa più spiata d'Italia e Aida Yespica, finalista del GFVip, è riuscita a raggiungere finalmente il figlio Aron a Miami. Ha riabbracciato il...

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica fidanzati?/ Spy rilancia il gossip sulla non coppia (Grande Fratello Vip 2) : Jeremias Rodriguez e Aida Yespica fidanzati? L'attenzione sui due stava calando ma Spy ha rilanciato il gossip sulla non coppia del Grande Fratello Vip 2, cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:37:00 GMT)

Aida Yespica e Jeremias sempre più vicini : gli ultimi gossip parlano chiaro : Aida Yespica e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, stanno insieme? Gli ultimi gossip Il Grande Fratello Vip è finito da settimane ma la storia tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez è più viva che mai. I due non stanno ancora insieme ma gli ultimi gossip parlano di un’intesa, di un feeling che non è […] L'articolo Aida Yespica e Jeremias sempre più vicini: gli ultimi gossip parlano chiaro proviene da gossip e Tv.

Aida Yespica hot - in lingerie rossa per la foto natalizia : "Ci vengo per rilassarmi" : MILANO ? Dopo le fatiche del Grande fratello Vip e l?addio al fidanzato Geppy Lama, Aida Yespica ha deciso di prendersi un po? di pausa in vista delle...

Aida Yespica curve mozzafiato in lingerie : Aida Yespica stende tutti con un mix di curve esplosive, senza veli sdraiata sul letto con un completino intimo in pizzo rosso. Per la showgirl, da poco uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip”, sarà un Natale da single. Sguardo magnetico e forme prorompenti sono la sua arma di seduzione. Tanto che anche nella Casa più spiata d’Italia non sono passati inosservati attirando lo sguardo di inquilini e telespettatori. Aida in questo freddo ...

Grande Fratello Vip - da Aida Yespica a Cecilia Rodriguez il cast di Temptation Island (Vip) è servito? : Il Grande Fratello Vip è stato uno tsunami di sentimenti, veri, finti o presunti tali. Cecilia Rodriguez e il Fratello Jeremias , Giulia De Lellis , Ivana Mrázová , Luca Onestini , Daniele Bossari e ...

Aida Yespica e la bugia a Barbara d’Urso / Rimproveri al telefono dopo Pomeriggio 5? Le indiscrezioni : Barbara d'Urso furiosa con Aida Yespica dopo la bugia su Geppy Lama? Sul web si vocifera che Lady Cologno in persona abbia chiamato la venezuelana per rimproverarla dopo Pomeriggio 5.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 12:21:00 GMT)

Aida Yespica è stata tradita dal compagno con una dama del Trono Over : ecco chi Video : Sono trascorse due settimane da quando la porta rossa della casa di Cinecitta' si è chiusa, decretando la fine della seconda edizione del Grande Fratello Vip [Video]. In attesa della terza stagione, noi ci occupiamo di alcune notizie di #Gossip che riguardano gli ex inquilini del reality Mediaset. Nelle ultime ore, sul web è stata diffusa una notizia che ha dell'incredibile e che ha aperto dei nuovi scenari su una vicenda legata alla modella ...

Barbara D’Urso contro Aida Yespica : Non c’è molto feeling tra Barbara D’Urso e l’ex gieffina Aida Yespica. La D’Ursos ha invitato in trasmissione la Yespica a parlare della sua esperienza al “Grande Fratello Vip” e sulla sua storia d’ amore con Geppi Lama, il ragazzo con cui stava prima di entrare al Gf Vip. E Aida avrebbe confermato che andava tutto a gonfie vele. Ma pare non fosse proprio così. Il giorno dopo infatti sarebbe uscita un’intervista, rilasciata in ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez / Nuova coppia? Flirt pronto al decollo... : Tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez potrebbe esserci un clamoroso riavvicinamento dopo il feeling palesato durante la comune esperienza al Grande Fratello Vip 2.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 14:32:00 GMT)