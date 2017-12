Basket | Serie A1 | apre Milano-Brescia | poi Varese-Bologna e Venezia-Sassari

RISULTATI Basket Serie A/ Classifica aggiornata e diretta : lotta per la salvezza (12giornata - 26 dicembre) : RISULTATI BASKET SERIE A: Classifica aggiornata, diretta live score delle partite della 12giornata del massimo campionato. In campo a Santo Stefano.

RISULTATI Basket Serie A/ Classifica aggiornata e diretta : lotta per la salvezza (12^ giornata - 26 dicembre) : RISULTATI BASKET SERIE A: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 12^ giornata del massimo campionato. In campo a Santo Stefano(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 09:28:00 GMT)

Basket - 12ma giornata Serie A : il calendario completo e gli orari delle partite del 26-27 dicembre. Come vederle in tv e Diretta Streaming : Ieri è stato l’NBA Christmas Day, mentre oggi tocca al campionato italiano vivere il suo Basket Day. Grande spettacolo a Santo Stefano con ben cinque partite dalle 12.00. Si comincia con la super sfida del Forum tra Milano e Brescia, per poi proseguire con altri match dal grande fascino Come Venezia-Sassari. Si chiuderà poi domani con il posticipo tra Avellino e Capo d’Orlando Questo il calendario completo MARTEDI’ 26 ore 12.00: EA7 ...

Risultati Basket Serie A/ Classifica aggiornata - diretta live score 12^ giornata (oggi 26 dicembre) : Risultati basket Serie A: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 12^ giornata del massimo campionato. In campo a Santo Stefano(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 01:00:00 GMT)

Basket - Serie A : Milano-Brescia per 10mila. Moss : "Possiamo arrivare in fondo" : Il giorno di Santo Stefano pulserà Basket dalla mattina alla sera e ad aprire la lunga maratona sarà proprio la sfida più attesa, quella del Forum di Assago, dove Milano riceverà la capolista Brescia. ...

Basket - serie A2 : Risultati e classifica del girone Ovest : ...30 Givova Scafati Remer Treviglio 0 0 PalaMangano 29/12/2017 20:30 Eurotrend Biella Cuore Napoli Basket 0 0 Biella Forum 29/12/2017 20:30 Leonis Roma NPC Rieti 0 0 Palazzetto dello Sport Roma 30/12/...

Basket - Serie A2 : Casale - derby e coppa Italia. La Fortitudo ritrova il sorriso : ricca di grandi prestazioni individuali la 13ª giornata di A-2, anticipata al sabato prima del Natale: spettacolare la sfida tra Giachetti e Bobby Jones, nella vittoria di Mantova a Ravenna. Sempre a ...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : Schio batte Venezia e allunga in testa alla classifica : È andato al Famila Schio il big match della 12ma giornata della Serie A di Basket femminile 2017-2018. Le ragazze di coach Vincent hanno battuto la Reyer Venezia vendicando la sconfitta dell’andata. Una partita in cui le scledensi sono andate in fuga a fine primo tempo, salvo poi essere riprese. Nel finale, poi, l’8-0 che ha chiuso i giochi fino al 63-56 definitivo, conche la firma di Isabelle Yacoubou. Sorpresa a Lucca, dove la ...

Basket - 12a giornata Serie A 2017-2018 : Torino domina con Reggio Emilia - Trento sbanca Pistoia : Si è aperta la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Dominio assoluto della Fiat Torino contro la Grissin Bon Reggio Emilia (87-64), mentre nell’altro match la Dolomiti Energia Trento riesce ad espugnare il campo della The Flexx Pistoia per 79-86. Successo importante per Torino, che sale in questo modo a quota 16 punti insieme ad Avellino e Milano, mentre Reggio Emilia potrebbe aver perso l’occasione decisiva per ...

DIRETTA / Pistoia Trento (risultato finale 79-86) : colpo esterno dell’Aquila! (Basket Serie A1) : DIRETTA Pistoia Trento, risultato finale 79-86: l’Aquila espugna il PalaCarrara nell’anticipo di basket Serie A1, ottima prova da parte del back court del roster di Maurizio Buscaglia(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 22:18:00 GMT)

Diretta / Pistoia Trento (risultato live 56-67) info streaming video e tv : 4^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Pistoia Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaCarrara. Anticipo nella Serie A1 di basket, siamo nella dodicesima giornata(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:54:00 GMT)

DIRETTA/ Pistoia Trento (risultato live 41-43) info streaming video e tv : 3^ quarto (Basket Serie A1) : DIRETTA Pistoia Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaCarrara. Anticipo nella Serie A1 di basket, siamo nella dodicesima giornata(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:20:00 GMT)

Diretta / Pistoia Trento (18-26) info streaming video e tv : risultato live : 2^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Pistoia Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaCarrara. Anticipo nella Serie A1 di basket, siamo nella dodicesima giornata(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 20:55:00 GMT)

DIRETTA / Pistoia Trento (0-0) info streaming video e tv : risultato live - palla a due (Basket Serie A1) : DIRETTA Pistoia Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaCarrara. Anticipo nella Serie A1 di basket, siamo nella dodicesima giornata(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 20:16:00 GMT)