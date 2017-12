: #Pattinaggio - Shoma #Uno conquista il suo secondo titolo nazionale: rivediamo i suoi programmi sul ghiaccio di... - OA_Sport : #Pattinaggio - Shoma #Uno conquista il suo secondo titolo nazionale: rivediamo i suoi programmi sul ghiaccio di... - OA_Sport : #Pattinaggio - Rivediamo i programmi che hanno regalato il titolo nazionale russo ad Alina #Zagitova - zazoomblog : #VIDEO – Pattinaggio artistico Campionati Russi 2018 riviviamo i programmi di Alina Zagitova #VIDEO #– ... - RaseraStefania : RT @Adnkronos: La pista da #pattinaggio si monta in 60 minuti /VIDEO - comunedianom : RT @Riviera_Time: VIDEO | ? Inaugurato il Villaggio di natale del Comune di Diano Marina con al centro la pista di pattinaggio. ?... https:… -

Tokyo ha ospitato nel fine settimana i campionati nazionali di pattinaggio di figura. Nonostante l'assenza del campione olimpico e mondiale in carica Yuzuru Hanyū, la prova maschile era particolarmente attesa per la presenza dell'altra stella nipponica Shoma Uno. Una settimana dopo aver compiuto vent'anni, il pattinatore di Nagoya si è offerto come regalo il secondo titolo nazionale consecutivo, dominando sia il programma corto (96.83 punti) che il libero (186.47 punti, con una caduta), per chiudere a quota 283.30. Rivediamo i programmi che hanno permesso ad Uno di conquistare la medaglia d'oro e di assicurarsi la convocazione per Pyeongchang. SHORT PROGRAM FREE SKATING