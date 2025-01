Biccy.it - Chiara Ferragni rinviata a giudizio: commento sul processo

Nonostante l’accordo che lo scorso dicembre hanno trovato il Codacons e, la Procura di Milano ha deciso di non riconsiderare le accuse e ha deciso di rinviare ala famosa influencer per truffa aggravata sul caso Pandoro gate e anche su quello delle uova di Pasqua.L’ex Mrs Ferragnez ha commentato con una nota la decisione della Procura di andare a(la prima udienza si terrà a settembre): “Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare unper dimostrare di non aver mai truffato nessuno. Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza“.Ieri le dizioni di Corona hanno regalato allaun’ondata di solidarietà e oggi è arrivata questa mazzata.