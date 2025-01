Ilfattoquotidiano.it - Paziente muore dopo anni di cure oncologiche: l’autopsia rivela che non era malato di tumore. La famiglia denuncia l’ospedale

Credevano fosse un miracolo: nonostante una diagnosi dipolmonare al quarto stadio era sopravvissuto per oltre un decennio. Ma la speranza si è trasformata in choc quando,la morte, la suaha scoperto che quella diagnosi di cancro, in realtà, era sbagliata. E che perha subito “inutilmente” pesanti cicli di chemioterapia, interventi chirurgici e terapie sperimentali. Sarebbe questa la storia di Scot Warwick, padre di due figli, morto nel settembre 2020, a 51, per insufficienza polmonare.All’uomo, infatti, fu diagnosticato un cancro ai polmoni che, giunto al quarto stadio, “uccide fino al 90% dei pazienti entro pochi”, riporta il Daily Mail. Nonostante lasi fosse preparata all’ipotesi più tragica, Warwick si sottopone a qualsiasi cura possibile per rallentare il decorrere della malattia.