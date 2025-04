Cava de’ Tirreni tenta la truffa coppia di anziani smaschera il finto venditore di orologi

anziani con la scusa di una vantaggiosa offerta su alcuni orologi, ma il suo piano è andato in fumo. È successo nei giorni scorsi a Cava de’ Tirreni, dove un uomo ha avvicinato una coppia in strada, mostrando un dépliant con diversi modelli di orologi apparentemente di valore.Dopo aver guadagnato la loro fiducia con una lunga chiacchierata, il truffatore ha tentato di convincerli a versare un acconto in cambio della promessa di ricevere la merce successivamente, consegnata da un presunto collega. I due, però, insospettiti dall’insistenza e dalla dinamica dell’offerta, hanno deciso di non aderire, sventando così il tentativo di truffa.Le forze dell’ordine invitano i cittadini, in particolare gli anziani, a diffidare da vendite sospette su strada e a segnalare immediatamente ogni comportamento anomalo. Zon.it - Cava de’ Tirreni, tenta la truffa: coppia di anziani smaschera il finto venditore di orologi Leggi su Zon.it Ha cercato di raggirare duecon la scusa di una vantaggiosa offerta su alcuni, ma il suo piano è andato in fumo. È successo nei giorni scorsi ade’, dove un uomo ha avvicinato unain strada, mostrando un dépliant con diversi modelli diapparentemente di valore.Dopo aver guadagnato la loro fiducia con una lunga chiacchierata, iltore hato di convincerli a versare un acconto in cambio della promessa di ricevere la merce successivamente, consegnata da un presunto collega. I due, però, insospettiti dall’insistenza e dalla dinamica dell’offerta, hanno deciso di non aderire, sventando così iltivo di.Le forze dell’ordine invitano i cittadini, in particolare gli, a diffidare da vendite sospette su strada e a segnalare immediatamente ogni comportamento anomalo.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Nocera Superiore, tenta truffa dello specchietto ad automobilista: ripreso dalla Dash cam e scappa; Dramma nel salernitano, 52enne tenta il suicidio: salvato in extremis; Cava de’ Tirreni, il Comune cerca vigili urbani tra i suoi dipendenti di altri settori; Cava de' Tirreni: proseguono spediti i lavori del Parco Urbano in corso Principe Amedeo (VIDEO); News: Tragedia a Cava de' Tirreni, giovane perde la vita in un tragico incidente: tre i feriti.

Da agro24.it: Cava de’ Tirreni. Tensione in piazza Amabile: lite tra due mendicanti, sfiorata la tragedia - Le protagoniste dell’alterco sono due mendicanti, una delle quali in stato di gravidanza e l’altra con un passeggino al seguito.

Riporta ilvescovado.it: Cava de' Tirreni, rimandata al 10 aprile riapertura rampa uscita dell'A3 - A causa di un imprevisto tecnico, la rampa di uscita dell'autostrada A3 dello svincolo di Cava de' Tirreni, in direzione Nord (provenienza Salerno), è stata nuovamente chiusa. La società Salerno Pompe ...

Scrive ilmattino.it: Cava de' Tirreni, danni e razzia alla Casa dell'acqua: ladri rubano denaro dalla cassaforte - Ladri razziano la Casa dell'acqua a Cava de' Tirreni, nella frazione di Santa Lucia. La struttura è stata danneggiata e depredata di una piccola cassaforte, all'interno della quale c'erano poche ...