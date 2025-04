Tragedia sulla strada le nipotine hanno un incidente con la mamma il nonno corre sul posto e muore per malore

strada in Via Tufillo, terminando la sua corsa in una cunetta laterale. L’incidente, causato dall’impatto con una grata di scolo sollevata dalle abbondanti piogge che avevano colpito la zona, ha scosso profondamente la comunità locale.La donna, residente nella zona, stava probabilmente rientrando a casa quando, senza riuscire a evitarla, ha colpito la grata che sporgeva sull’asfalto. L’urto ha fatto perdere il controllo dell’auto, che si è ribaltata finendo nel fosso a bordo strada. Immediatamente è stato lanciato l’allarme: una telefonata al numero di emergenza 112 ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Leggi su Caffeinamagazine.it Una tranquilla serata di primavera si è trasformata in un incubo per una famiglia di Torrice, piccolo comune in provincia di Frosinone. Intorno alle 20.00 di mercoledì 23 aprile, una Fiat 500 con a bordo una donna di 43 anni e le sue tre figlie minorenni è uscita diin Via Tufillo, terminando la sua corsa in una cunetta laterale. L’, causato dall’impatto con una grata di scolo sollevata dalle abbondanti piogge che avevano colpito la zona, ha scosso profondamente la comunità locale.La donna, residente nella zona, stava probabilmente rientrando a casa quando, senza riuscire a evitarla, ha colpito la grata che sporgeva sull’asfalto. L’urto ha fatto perdere il controllo dell’auto, che si è ribaltata finendo nel fosso a bordo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme: una telefonata al numero di emergenza 112 ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Ne parlano su altre fonti: Vede l'auto con a bordo la nuora e le nipotine capovolta: nonno si sente male e muore in strada; Nuora e nipotine coinvolte in un incidente, il suocero accorre sulla scena e muore: il malore alla vista dell'; Vede le nipotine e la madre nell'ambulanza per un incidente, si sente male e muore in strada; Tragedia ad Aprilia, esplosione in una villetta: morte nonna e nipote di 11 anni. Ferito il nonno, si cerca presunta dispersa; Dramma sulla provinciale: figlia e genero della vittima in rianimazione, nipotina fuori pericolo.

Segnala msn.com: Nuora e nipotine coinvolte in un incidente, il suocero accorre sulla scena e muore: il malore alla vista dell'auto ribaltata - Tragedia in strada. Un nonno preoccupato è corso a vedere cosa fosse accaduto alla nuora ed alle tre nipotine, rimaste coinvolte in un incidente stradale, ma di fronte all'auto ...

Riporta fanpage.it: Vede l’auto con a bordo la nuora e le nipotine capovolta: nonno si sente male e muore in strada - L'uomo era accorso sul luogo dell'incidente, quando ha visto l'auto con a bordo la nuova e le tre nipotine ribaltata a bordo strada si è sentito male ...