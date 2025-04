Conclave il giallo dei 13 cardinali di troppo su 133 E a Santa Marta ci sono pochi posti chi potrebbe essere escluso

sono stati sigillati gli appartamenti papali. E, caso unico nella storia della Chiesa, è stata sigillata anche la suite 201 della Domus Sanctae Marthae. Ilmessaggero.it - Conclave, il giallo dei 13 cardinali di troppo (su 133). E a Santa Marta ci sono pochi posti: chi potrebbe essere escluso Leggi su Ilmessaggero.it Con la cerimonia di inizio sede vacante,stati sigillati gli appartamenti papali. E, caso unico nella storia della Chiesa, è stata sigillata anche la suite 201 della Domus Sanctae Marthae.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Altre fonti ne stanno dando notizia: Conclave, il giallo dei 13 cardinali di troppo (su 133). E a Santa Marta ci sono pochi posti: chi potrebbe ess; Conclave, il mistero dei 13 cardinali di troppo (su 133). E a Santa Marta ci sono pochi posti: ecco chi potreb; Becciu, lo scardinalato potrebbe entrare in Conclave. Il giallo sul voto e il rischio di una nuova ondata di complottismo; La partecipazione del Cardinal Becciu al Conclave va decisa dalla Congregazione generale del Collegio Cardinalizio; Papa Francesco è morto, attesa per il Conclave: chi sono i papabili.

Risulta da ilmessaggero.it: Conclave, il giallo dei 13 cardinali di troppo (su 133). E a Santa Marta ci sono pochi posti: chi potrebbe essere escluso - Con la cerimonia di inizio sede vacante, sono stati sigillati gli appartamenti papali. E, caso unico nella storia della Chiesa, è stata sigillata anche la suite 201 della Domus Sanctae ...

Lo riporta ilgazzettino.it: Conclave, il mistero dei 13 cardinali di troppo (su 133). E a Santa Marta ci sono pochi posti: ecco chi potrebbe essere escluso - Con la cerimonia di inizio sede vacante, sono stati sigillati gli appartamenti papali. E, caso unico nella storia della Chiesa, è stata sigillata anche la suite 201 della Domus Sanctae ...

Secondo romatoday.it: Conclave: chi sono i cardinali elettori, da dove vengono e chi li ha ordinati - Il più giovane è il cardinale Mykola Bychok, vescovo eparchiale di Saints Peter and Paul of Melbourne degli Ucraini, in Australia. Nato il 13 febbraio 1980 a Ternopil, in Ucraina, il cardinale Bychok ...