Automobilista sfonda la barriera new jersey della Galleria traffico in tilt

traffico paralizzato e pista ciclabile in precarie condizioni di sicurezza nella Galleria Quattro Giornate a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina. Un'auto si è schiantata contro la barriera new jersey posta a protezione della carreggiata. Lievemente ferito l'Automobilista.

