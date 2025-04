Bonus elettrodomestici come funziona voucher su PagoPa per sconto in fattura fino a 200 euro Come fare

Bonus elettrodometici è in arrivo. Potrà essere richiesto probabilmente da fine giugno o inizio luglio, ma con il disegno di legge di conversione del decreto bollette. Ilmessaggero.it - Bonus elettrodomestici, come funziona: voucher su PagoPa per sconto in fattura fino a 200 euro. Come fare Leggi su Ilmessaggero.it Ilelettrodometici è in arrivo. Potrà essere richiesto probabilmente da fine giugno o inizio luglio, ma con il disegno di legge di conversione del decreto bollette.

