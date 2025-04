Bagno a Ripoli al via il primo Concorso Bozzolini con danzatori da tutta Italia

Firenze, 24 aprile 2025 – Oltre 100 danzatori e danzatrici da tutta Italia per la prima edizione del Concorso Bozzolini, in programma domenica 27 aprile alle ore 12.30 al Teatro di Grassina di Bagno a Ripoli. Il Concorso, organizzato dall'Accademia Bozzolini – scuola del Balletto di Toscana - sotto la direzione artistica di Hektor Budlla, storica realtà formativa del territorio, rappresenta un'occasione importante per valorizzare il talento di giovani danzatori provenienti da tutta Italia. L'evento – pensato per solisti, duo e gruppi – ha già riscosso grande successo: le iscrizioni sono ufficialmente chiuse per raggiunto limite massimo, ma il pubblico potrà assistere alle esibizioni con ingresso a 12 euro. Il Concorso Bozzolini, ideato e curato dall'Accademia Bozzolini, si propone come una nuova proposta culturale per Firenze e il suo territorio, capace di unire formazione, spettacolo e promozione del talento giovanile.

