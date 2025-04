In coda per 4 ore anche di notte per ultimo omaggio a Papa Francesco

omaggio alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Nella notte, dalle 24 alle 5:30, lo hanno salutato in 13 mila. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede Un lungo fiume di persone ha reso omaggio per tutta la notte a Papa Francesco. Fedeli e laici allineati in una lunga e composta coda che si snoda lungo piazza San Pietro ed entra, attraverso la Porta Santa, in Basilica per passare davanti alla bara aperta di Bergoglio per pochi secondi, il tempo di un segno della croce. Ci vogliono circa 4 ore per poter entrare. Per agevolare il flusso regolare dei fedeli si è optato per l'apertura a oltranza, fino alle 5,30. Un'ora e mezza di chiusura, alle 7 nuova apertura. Ingenti le misure di sicurezza, tutti i varchi sono presi d'assalto. Agi.it - In coda per 4 ore, anche di notte, per l'ultimo omaggio a Papa Francesco Leggi su Agi.it AGI - Dalle 11 di ieri alle 8:30 di questa mattina, 48.600 persone hanno resoalla salma dinella Basilica di San Pietro. Nella, dalle 24 alle 5:30, lo hanno salutato in 13 mila. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede Un lungo fiume di persone ha resoper tutta la. Fedeli e laici allineati in una lunga e compostache si snoda lungo piazza San Pietro ed entra, attraverso la Porta Santa, in Basilica per passare davanti alla bara aperta di Bergoglio per pochi secondi, il tempo di un segno della croce. Ci vogliono circa 4 ore per poter entrare. Per agevolare il flusso regolare dei fedeli si è optato per l'apertura a oltranza, fino alle 5,30. Un'ora e mezza di chiusura, alle 7 nuova apertura. Ingenti le misure di sicurezza, tutti i varchi sono presi d'assalto.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Su questo argomento da altre fonti: In coda per 4 ore, anche di notte, per l'ultimo omaggio a Papa Francesco; In coda per 4 ore, anche di notte, per l'ultimo omaggio a Papa Francesco; Mancano i taxi, 80 persone in coda dopo mezzanotte in stazione a Padova; Autostrada A12: dopo un giovedì da incubo riaperto il tratto coinvolto dall'incendio di un camion; In coda alle 4 di notte per un posto di sollievo estivo in Rsa a Rovereto, ma i posti totali sono solo 24.

Risulta da msn.com: In coda per 4 ore, anche di notte, per l'ultimo omaggio a Papa Francesco - AGI - Un lungo fiume di persone ha reso omaggio per tutta la notte a Papa Francesco. Fedeli e laici allineati in una lunga e composta coda che si snoda lungo piazza San Pietro ed entra, attraverso la ...