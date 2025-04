Pechino Express 2025 tappa numero otto i concorrenti arrivano in Nepal è corsa per la semifinale

tappa di Pechino Express 2025 attraversano il Nepal per conquistarsi un posto in semifinale. Un viaggio di 430 km tra montagne, villaggi e sfide sempre più dure. Questa sera, giovedì 24 aprile in prima serata su Sky e in streaming su NOW, va in onda l'ottava attesissima tappa di Pechino Express 2025. Il reality itinerante condotto da Costantino della Gherardesca, affiancato dall'inviato speciale Fru, dopo aver attraversato la Thailandia porta le cinque coppie rimaste in gara tra le suggestive terre del Nepal. Sarà una corsa lunga 430 chilometri dalla valle di Katmandu fino a Pokhara: chi accederà alla semifinale? Le cinque coppie e la posta in palio: la semifinale di Pechino Express 2025 La gara entra nella sua fase più calda: in palio c'è l'accesso alla semifinale.

