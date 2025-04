Traffico Roma del 24 04 2025 ore 11 30

Roma mentre fatti dalla redazione rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la via Prenestina e la via Anagnina a causa del Traffico intenso in allenamenti sulla tangenziale est per l'intenso Traffico da via Tiburtina a via Nomentana in direzione Stadio Olimpico riaperta completamente al Traffico la galleria Giovanni XXIII Code in viale Marche per un incidente avvenuto all'altezza di via Pincherle per una voragine chiusa al Traffico via della Balduina Piazza della Balduina e via Attilio Friggeri per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde/2025/04/24/filee324807e-5358-48ce-8360-db5908193402PmCADtRuPor2Wz3NxGO. Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2025 ore 11:30 Leggi su Romadailynews.it Luceverdementre fatti dalla redazione rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la via Prenestina e la via Anagnina a causa delintenso in allenamenti sulla tangenziale est per l'intensoda via Tiburtina a via Nomentana in direzione Stadio Olimpico riaperta completamente alla galleria Giovanni XXIII Code in viale Marche per un incidente avvenuto all'altezza di via Pincherle per una voragine chiusa alvia della Balduina Piazza della Balduina e via Attilio Friggeri per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/24/filee324807e-5358-48ce-8360-db5908193402PmCADtRuPor2Wz3NxGO.

