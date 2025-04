Io ti conosco presentato al Comune il film di Angiulli appuntamento al Cinema delle Arti

Si è tenuta nella Sala Giunta a Palazzo di Città, la presentazione del film "Io ti conosco", un'opera intensa e coinvolgente diretta da Laura Angiulli, con protagonista Sara Drago. Ad intervenire, l'assessora alle Pari opportunità, Paky Memoli e la stessa regista Laura Angiulli. La pellicola.

