Zuppi da Trastevere alla Sistina un romano in corsa per diventare Papa Vive in un pensionato per preti anziani e gira in bicicletta

Zuppi è don Matteo. Un prete ?callejero?, di strada, come piacevano tanto a Bergoglio, provvisto, al tempo stesso, di un profilo altamente politico. In questa. Ilmessaggero.it - Zuppi, da Trastevere alla Sistina: un romano in corsa per diventare Papa. Vive in un pensionato per preti anziani e gira in bicicletta Leggi su Ilmessaggero.it Per tutti il cardinalè don Matteo. Un prete ?callejero?, di strada, come piacevano tanto a Bergoglio, provvisto, al tempo stesso, di un profilo altamente politico. In questa.

