Malore Vieri è stato ricoverato in ospedale gli aggiornamenti sulle condizioni

Vieri che è stato ricoverato in ospedale per un Malore: ecco cos'è successo e come sta ora l'ex calciatore.Christian Vieri è stato ricoverato in ospedale per un Malore che ha avuto nel corso di una vacanza alle Maldive con la sua famiglia. Il Malore ha spaventato parecchio e la vacanza è finita prima del tempo. Ecco le dichiarazioni che sono arrivate e come sta ora l'ex attaccante di Inter, Milan e Juventus.Malore Vieri: grande spavento per l'ex attaccante e la famigliaVieri ha accusato un Malore all'inizio della vacanza alle Maldive ed è stato ricoverato per compiere tutti gli accertamenti del caso. Si è mostrato lui stesso sui social con la maschera dell'ossigeno steso su un lettino di ospedale.E ha poi dichiarato, tramite alcune storie pubblicate su 'Instagram': "Tre giorni fa vado dal medico, mi sente i polmoni e mi dice: il sinistro è a posto, il destro fischia un pochettino.

