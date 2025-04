Agente della penitenziaria aggredito in carcere da un detenuto ira del sindacato Sappe

penitenziaria aggredito ieri, 23 aprile, all'interno della Casa circondariale di via Santa Bona. Lo denuncia il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, per. Trevisotoday.it - Agente della penitenziaria aggredito in carcere da un detenuto, l'ira del sindacato Sappe Leggi su Trevisotoday.it E' di otto giorni la prognosi dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per l’Assistente capo di Poliziaieri, 23 aprile, all'internoCasa circondariale di via Santa Bona. Lo denuncia ilautonomopolizia, per.

