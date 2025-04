Alcaraz si ritira da Madrid per infortunio Sinner sarà numero uno almeno per un anno intero

Alcaraz è stato costretto a fermarsi per un problema fisico: una lesione all'adduttore della gamba destra, già emersa con evidenza nella giornata del 23 aprile quando aveva rinunciato alla sessione di allenamento. Lo spagnolo ha quindi deciso di non scendere in campo nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid, come riportato dai media iberici.Jannik Sinner (Imagoeconomica).Zverev neanche vincendo gli Internazionali di Roma potrà superare SinnerAlcaraz, attuale numero tre del ranking Atp, ha perso così i punti ottenuti nella scorsa edizione del torneo, spianando la strada a Jannik Sinner. Il tennista italiano, fermo ai box per la vicenda legata al caso Clostebol, potrà così restare al comando della classifica per almeno 52 settimane consecutive, fino al 9 giugno, all'indomani della finale del Roland Garros.

