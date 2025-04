La voce della Resistenza per i giovani di oggi il video della Cgil Chieti per 80esimo anniversario della Liberazione

In occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione, la Cgil di Chieti ha realizzato un emozionante video racconto dedicato alla memoria della Resistenza e ai valori universali di libertà e democrazia. Un progetto pensato per le nuove generazioni, con l'intento di mantenere viva la consapevolezza di quanto sia stato importante il sacrificio di chi ha lottato contro l'oppressione.

